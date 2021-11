Inter Mailand : Marcelo Brozovic: Kann er "verrückter Summe" aus England widerstehen?

Laut dem für gewöhnlich gut informierten Portal The Athletic interessiert sich Newcastle United für Brozovics Unterschrift. Die Magpies wollen den drohenden Abstieg aus der Premier League verhindern und sollen bereit sein, Brozovic eine "verrückte Summe" als zukünftiges Gehalt zu offerieren. Genaue Zahlen nennt das Onlinemagazin nicht.

Brozovic selbst blicke dem Angebot jedoch mit wenig Enthusiasmus entgegen. Grund hierfür sei die fehlende Perspektive, die der Kroate in einem Engagement in Newcastle sehe. Die Magpies stehen momentan am Tabellenende der Premier League und haben bereits sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.