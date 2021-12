Inter Mailand : Marcelo Brozovic: Tauschgeschäft mit Georginio Wijnaldum?

Wijnaldum kam im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Liverpool in den Prinzenpark, bisher sucht man den niederländischen Nationalspieler in der Startaufstellung von Coach Mauricio Pochettino aber häufig vergeblich. Er kommt zwar regelmäßig zum Einsatz, von Beginn an aber bisher erst siebenmal in der Ligue 1.