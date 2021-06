Inter Mailand : Nach Hakan Calhanoglu: Jetzt will Inter Mailand bei Barça wildern

Inter Mailand will nach der Verpflichtung von Hakan Calhanoglu offenbar einen weiteren Hochkaräter an Land ziehen. Dieses Mal steht ein Top-Star des FC Barcelona auf der Einkaufsliste: Jordi Alba.

Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, zeigen die Nerazzurri gesteigertes Interesse an dem Linksverteidiger aus L'Hospitalet. Jordi Alba sei die Top-Lösung von Inter.

Der erfahrene Außenverteidiger soll vor allem geholt werden, um die Leistungsdichte für die Champions League zu erhöhen, aus der man sich in den vergangenen beiden Jahren frühzeitig verabschiedet hatte.

Jordi Alba steht beim FC Barcelona allerdings noch langfristig bis 2024 unter Vertrag. Rein leistungstechnisch gesehen hätte Barcelona keinen Grund, den Vize-Kapitän der spanischen Nationalmannschaft abzugeben.

Allerdings gehört der Europameister von 2012 zu den Besserverdienern im Kader von Ronald Koeman. Barcelona muss sein Gehaltsbudget kräftig reduzieren. Das betonte Vereinsboss Joan Laporta unlängst erneut.

"Wir sprechen mit den Spielern und ihren Beratern und alle sind entschlossen zu helfen", so der neue Präsident, der seit knapp 100 Tagen im Amt ist. Vor allem die Spieler mit den höchsten Gehältern seien in der Lage, dem Verein in der wirtschaftlichen Not zu helfen.