Wechsel nach Gladbach : Inter Mailand nimmt bei Valentino Lazaro Millionen-Verlust in Kauf

Tag drei ging für Borussia Mönchengladbach am Mittwoch im Trainingscamp in der Klosterpforte vorüber. Valentino Lazaro reiste nachdem er erfolgreich den Medizincheck am linken Niederrhein absolviert hatte nach, durfte aber noch nicht an ein Einheiten teilnehmen.

Der Flügelspieler aus Österreicher soll für ein Jahr inklusive Kaufoption von Inter Mailand ausgeliehen werden. Die BILD taxiert die fällig werdende Leihgebühr auf 1,2 Millionen Euro. Im Anschluss soll die Kaufsumme 13,8 Millionen Euro betragen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Verträge am Donnerstag unterzeichnet werden und Lazaro anschließend erstmals mit seinem neuen Teamkameraden trainiert.