Inter Mailand : Offiziell: Inter Mailand holt zwei Youngsters

In den vergangenen Tagen wurde in Italien bereits über das Interesse der Nerazzurri an Mateus Cecchini Muller (18) spekuliert, nun heuert der brasilianische Mittelfeldakteur in der Lombardei an.

Die Nerazzurri sollen den Youngster seit eineinhalb Jahren intensiv gescoutet haben. Eine Option für Coach Simone Inzaghi dürfte Mateus Muller vorerst nicht sein, er soll in der A-Jugend reifen.

Ebenfalls den Weg nach Norditalien tritt Davide Biz an. Der junge Torhüter (14) kommt von Pordenone Calcio. Laut dem abgebenden Verein stand Biz bei mehreren Topklubs auf dem Zettel.