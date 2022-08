Serie A Robin Gosens wieder genesen: "Fühle mich immer besser"

Robin Gosens scheint wieder vollkommen genesen. "Ich fühle mich immer besser", sagte der 28-Jährige gegenüber dem Kanal von Inter Mailand. "Vor allem nach der letzten Verletzung, die mich einige Tage außer Gefecht gesetzt hat, sind wir bereit für Samstag und haben den großen Wunsch, gut abzuschneiden.

Inter startet an diesem Samstag (20.45 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen die US Lecce in die neue Saison der Serie A. Gosens wird dann zumindest im Kader stehen. Der deutsche Nationalspieler muss in große Fußstapfen treten, schließlich soll er auf der linken Seite Ivan Perisic langfristig ersetzen.