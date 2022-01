Inter Mailand : Robin Gosens zu Inter Mailand: Die Zahlen zum Deal

Inter Mailand schnappt sich Robin Gosens, der am Donnerstag die medizinischen Untersuchungen absolvieren wird. Die Nerazzurri sind sich mit Atalanta Bergamo in allen wirtschaftlichen Bedingungen einig.

Der Transfer von Robin Gosens zu Inter Mailand könnte noch an diesem Donnerstag offiziell bestätigt werden. Nach Informationen des italienischen Sky-Ablegers beläuft sich die Ablöse auf 22 Millionen Euro plus drei Millionen Euro an möglichen Prämien. Atalanta Bergamo bekommt bei anderthalb Jahren Restvertrag somit noch eine angemessene Ablöse.

Gosens soll künftig mit 2,5 Millionen Euro netto inklusive Boni alimentiert werden. Der Außenbahnspieler absolvierte seit seinem Wechsel nach Bergamo im Sommer 2017 insgesamt 157 Pflichtspiele mit 29 Toren und 21 Vorlagen. In dieser Saison hat Gosens aufgrund einer Ende September erlittenen Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel erst acht Partien absolviert.