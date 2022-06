Serie A Romelu Lukaku: Curva Nord betrachtet Rückkehr zu Inter Mailand kritisch

Die aktive Fanszene von Inter Mailand hat Romelu Lukaku seinen Wechsel zum FC Chelsea noch nicht verziehen. In einem Statement der Curva Nord heißt es unter anderem, man solle nicht in die Falle tappen und dem vermeintlichen Rückkehrer "sabbernd hinterherrennen".

Mit seinen 24 Toren schoss Romelu Lukaku Inter Mailand in der Saison 2020/21 nahezu im Alleingang zum Meistertitel in der Serie A. Nach zwei aus persönlicher Sicht überaus erfolgreichen Jahren in Diensten der Nerazzurri zog Lukaku für über 100 Millionen Euro zum FC Chelsea weiter.

Romelu Lukaku: Klares Statement der Inter-Szene

Mit Jubelarien sollten sich die Mailänder Fans nach all dem, was passiert ist, aber erst mal zurückhalten. Man appelliere an alle Inter-Anhänger, nicht in die Falle zu tappen und Lukaku sofort "wieder sabbernd hinterherzurennen". Für Ultras, die sich gegen die Kommerzialisierung des Fußballs einsetzen, ist so ein Wechsel natürlich nur schwer verzeihlich.

Deshalb auch der deutliche Wortlaut: "Wir haben Lukakus Verrat zur Kenntnis genommen und uns deshalb schrecklich gefühlt. Einem Fußballer kann man diese Dinge mit der Zeit auch verzeihen, aber sie bleiben."