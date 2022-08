Inter Mailand Romelu Lukaku sprach nach Inter-Abschied täglich mit Lautaro Martinez

In diesem Sommer kehrte Romelu Lukaku (29) nach nur einem Jahr beim FC Chelsea zurück zu Inter Mailand. Ein neuer und alter Teamkamerad gestand, dass er zu jeder Zeit mit seinem Kumpel in Verbindung stand.

Lautaro Martinez (24) bildet mit Lukaku in dieser Saison wieder das Sturm-Duo bei Inter. Gemeinsam hatten sie mit ihren insgesamt 41 Ligatreffern großen Anteil am Gewinn des Scudetto in der vorletzten Spielzeit. Kein Wunder also, dass der Argentinier positiv auf die Rückkehr seines Sturmpartners reagiert hat.

"Ich bin sehr froh, dass er zurückgekommen ist, weil er gesagt hat, wir müssen gegen alle kämpfen", berichtete Martinez bei Sky Italia. Mit Lukaku hatte er in der gemeinsamen Zeit in Mailand ein enges Band geknüpft, das selbst nach dem Abgang des Belgiers nicht riss. "Wir blieben in Kontakt und sprachen jeden Tag von dem Moment an, als er ging."