Serie A Romelu Lukaku nach Inter-Rückkehr: "Hoffe, dass ich es noch besser machen kann"

Nach einem enttäuschenden Jahr beim FC Chelsea ist Romelu Lukaku zurück bei Inter Mailand. Im ersten Interview erinnert er sich an seine phänomenale Zeit dort, die er wieder aufleben lassen möchte.

Als erste Videos, die durchs Netz gejagt wurden, Romelu Lukaku (29) mit einem Schal von Inter Mailand zeigten, war dessen Rückkehr endgültig klar. Im Verlauf des Mittwochs wurde der Wechsel schließlich offiziell bestätigt.

"Ich denke, was ich vor einem Jahr mit dieser Mannschaft erlebt habe, war ein großartiges Gefühl", versetzt sich Lukaku noch mal in die vorvergangene Saison zurück, in der Inter vor allem dank der 24 Tore und zehn Vorlagen des Belgiers Meister der Serie A wurde.

Und genau daran will er nun anknüpfen: "Inter hat mir so viel gegeben und ich hoffe, dass ich es jetzt noch besser machen kann als zuvor. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir alle zusammenarbeiten und hoffen, es noch besser zu machen als zuvor."