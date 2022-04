Giuseppe Bergomi : Romelu Lukaku: Vereinslegende würde ihn zu Inter Mailand zurückholen

"Lukaku war der Beste in Italien", sagte der legendäre Abwehrakteur der Nerazzurri. "Bei allem Respekt vor Edin Dzeko und den anderen war Lukaku anders in Sachen Kraft, Tempo und Mentalität." Mit Lukaku in ihren Reihen würden die Nerazzurri besser dastehen, so Bergomi.

Lukakus 115 Millionen Euro teurer Wechsel zu Chelsea blieb ein Happy End bisher verwehrt. Inter belegt ohne ihn derzeit nur den dritten Rang. Der Mittelstürmer wurde in London noch nicht glücklich, flirtete jüngst öffentlich mit einer Rückkehr in die Lombardi.

Mehr zum Thema