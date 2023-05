Romelu Lukaku will Opfer für Inter Mailand bringen

Romelu Lukaku (30) muss nach derzeitigem Stand Anfang Juli wieder an der Stamford Bridge auftauchen. Der Belgier würde aber lieber weiter für sein Leihverein Inter Mailand spielen.

Beppe Marotta lobte Lukaku zuletzt als "wichtigen Spieler", dessen Saison mittlerweile als positiv bezeichnet werden könne. Einstellungstechnisch sieht der Manager ebenfalls keine Makel: "Er ist ein großartiger Profi und spürt große Zuneigung zum Verein. Das sind wichtige Punkte, die in die Überlegungen bei der Kaderplanung einfließen."

Geht es nach dem Belgier, dann wird der Leihvertrag zwischen seinem Stammverein FC Chelsea und den Nerazzurri verlängert. Nach aktuellem Stand muss der 30-Jährige am 1. Juli seinen Dienst in London antreten.

Romelu Lukaku findet bei Inter Mailand nach überstandenen Verletzungsproblemen immer besser in Form. In seinen letzten fünf Serie-A-Einsätzen erzielte der Strumtank sechs Treffer und bereitete drei weitere Tore direkt vor.

Aber der Inter-Geschäftsführer betonte auch: "Er ist ausgeliehen, er wird am 30. Juni zu Chelsea zurückkehren. Danach werden wir alle gemeinsam eine Bewertung der Situation vornehmen." Lukakus Anschlussvertrag beim FC Chelsea ist noch bis 2026 gültig.

Inter zahlt bis zu 12 Millionen Euro Leihgebühr

Inter Mailand hatte Lukaku 2021 für fast 115 Millionen Euro Ablöse an den FC Chelsea verkauft. Nach einer schwachen Spielzeit holten die Nerazzurri den Mittelstürmer auf Leihbasis zurück. Acht Millionen Euro wurden fällig. Durch Boni kann die Leihgebühr auf 12 Millionen Euro ansteigen.

Lukaku will auf Gehalt verzichten

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport will der belgische Nationalstürmer auch in der neuen Saison für Inter auflaufen. Um eine Weiter-Verpflichtung zur ermöglichen, soll er bereit für eine Gehaltskürzung sein. Ob Chelsea mit Lukaku plant, bleibt abzuwarten. Der designierte neue Chelsea-Trainer, Mauricio Pochettino, wird in dieser Personalie ein Wörtchen mitreden.

