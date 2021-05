Inter Mailand : Romelu Lukaku würdigt Conte - folgt er ihm zu seinem neuen Verein?

Auf Instagram fasst der Belgier seine tiefe Verbundenheit mit dem Star-Trainer in Worte. "Du kamst zur rechten Zeit in mein Leben und hast mich als Spieler grundlegend verändert. Du machtest mich sogar mental stärker und was am allerwichtigsten ist: Wir siegten zusammen."

Vor allem der Ehrgeiz verbindet die beiden Profis. "Gewinnen ist das einzige, das für dich zählt und ich bin dankbar dafür, dass ich dich als Trainer hatte", so der Belgier.

Antonio Conte verließ die Nerazzurri, weil er sein Team gerne durch weitere Investitionen verstärken wollte. Diese Pläne passten nicht zu den Sparmaßnahmen, die die Eigentümer des Vereins vorschlugen.

Conte überzeugte Lukaku 2019 von einem Wechsel aus Manchester zu Inter. Möglicherweise wiederholt sich die Geschichte. Conte wird als Nachfolger von Zinedine Zidane in Madrid gehandelt. Ein Klub, mit dem er seinen einstigen Topstürmer vermutlich beeindrucken könnte.