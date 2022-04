Serie A : Samir Handanovic will trotz Onana-Ankunft bei Inter Mailand verlängern

Inter Mailand verstärkt sich zur neuen Saison mit dem Kameruner Andre Onana. Samir Handanovic stört das nicht. Der bisherige Stammkeeper will seinen auslaufenden Vertrag trotz der neuen Konkurrenz verlängern.

"Das ist kein Problem für mich, ich will nur, dass Inter stärker wird", sagte der Mannschaftskapitän der Nerazzurri am Rande des Derby d’Italia gegen Juventus Turin an den Mikrofonen von DAZN, nachdem er auf die bevorstehende Ankunft von Onana angesprochen worden war.

Handanovic steht seit zehn Jahren bei Inter unter Vertrag. In knapp drei Monaten läuft das Arbeitspapier aus. "Ich hoffe, dass wir eine Vereinbarung treffen können. Bisher ist noch nichts entschieden", erklärt Handanovic zum aktuellen Stand.

Inter Mailand hat die Verpflichtung von Andre Onana offiziell zwar noch nicht bestätigt, der Nationaltorhüter Kameruns hat aber übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits den Medizincheck bei Inter absolviert und sich mit Vorstandsboss Beppe Marotta auf einen langfristigen Vertrag geeinigt. Der 26-Jährige kommt ablösefrei von Ajax Amsterdam, wo sein Vertrag nach sieben Jahren ausläuft.