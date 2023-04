Schicksalsspiel! Letzte Chance für Simone Inzaghi bei Inter Mailand

Inter Mailand hat sich in der Serie A in eine veritable Krise manövriert. Die Stimmung ist angespannt, für Simone Inzaghi heißt es in der Champions League: siegen oder fliegen.

Durch die 0:1-Blamage gegen Aufsteiger Monza ist Inter Mailand aus den Rängen gerutscht, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen. Bei den Nerazzurri brennt der Baum, in der Serie A wurde nur eines der letzten sieben Spiele gewonnen (1 Remis, 5 Niederlagen), viermal blieb Inter sogar ohne eigenes Tor.

Die Kritik konzentrierte sich in den letzten Wochen auf Trainer Simone Inzaghi, dessen Zukunft laut Gazzetta dello Sport vom Abschneiden in der Champions League abhängt. An diesem Mittwoch (21 Uhr) kommt es im Viertelfinale zum Rückspiel gegen Benfica. Das Hinspiel in Lissabon wurde mit 2:0 gewonnen. Scheidet Inter aus, ist Inzaghi seinen Job los.

Inzaghis Zeit in Mailand wäre schon beendet, hätte er mit seinem Team das Hinspiel gegen Benfica nicht gewonnen im Anschluss gegen Monza verloren. Das gute Ergebnis an der Algarveküste hatte dafür gesorgt, dass Inzaghi zumindest noch ein Spiel bleibt, um seinen Job zu retten.

Das Management von Inter ist nach wie vor daran interessiert, die Saison mit Inzaghi zu beenden, aber man wartet ab, wie sich die Dinge entwickeln. Der ehemalige Inter-Spieler Thiago Motta, der beim FC Bologna hervorragende Arbeit leistet, gilt als möglicher Inzaghi-Erbe.

