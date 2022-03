Inter Mailand : Serie-A-Meister fühlt bei Edinson Cavani und Luis Suarez vor

Inter Mailand möchte zur neuen Saison einen erfahrenen Stürmer an Bord holen. Edinson Cavani und Luis Suarez sollen zu den Kandidaten gehören.

In der Offensive von Inter Mailand werden sich im Anschluss an diese Saison einige Verschiebungen ergeben. Während Alexis Sanchez vor dem Abgang steht, wird an der Gerüchtebörse über eine Rückkehr von Romelu Lukaku spekuliert, die aber unmöglich erscheint.

Der Gazzetta dello Sport zufolge hat der amtierende Meister der Serie A weitere Optionen im Kopf. Zur Verstärkung der Sturmreihe soll nicht nur ein Hochkaräter, sondern auch ein erfahrener Protagonist dazugeholt werden. Anvisiert werden vor allem kostengünstige Deals.

Mehr zum Thema