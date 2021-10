Inter Mailand : Simone Inzaghi zum Elfmeter: Einzige Möglichkeit für Juve, ein Tor zu erzielen

Das 177. Derby d'Italia zwischen Inter Mailand und Juventus Turin hatte es vor allem in den Schlussminuten in sich. Nach Ansicht der Videobilder entschied der zuständige Schiedsrichter Maurizio Mariani in der 87. Minute beim Stand von 1:0 für Inter auf Elfmeter für die Gäste. Zuvor war darüber diskutiert worden, ob Denzel Dumfries Juves Alex Sandro auf der Strafraumlinie gefoult hatte oder nicht.

Seinen emotionalen Ausbruch spielte Inzaghi nach Abpfiff herunter. "Als Trainer ist es ganz normal, dass man in der 89. Minute eines solchen Spiels, bevor der Schiedsrichter das Spiel abpfeift, ein bisschen wütend wird, so wie ich es war." Inzaghi wird seinem Team somit in jedem Fall am Mittwoch (20.45 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den FC Empoli fehlen.