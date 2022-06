Auch Rom zeigt Interesse Skriniar-Nachfolge: Inter Mailand denkt an Urgestein von Real Madrid

Milan Skriniar könnte zur kommenden Saison in der Dienstkleidung von Paris Saint-Germain zu sehen sein. Als Ersatz für den von PSG umworbenen Innenverteidiger haben die Verantwortlichen von Inter Mailand offenbar ein Urgestein von Real Madrid im Visier.

Nacho spielt seit Kindheitstagen für Real Madrid und kommt bisher auf wettbewerbsübergreifend insgesamt 386 Spiele für die erste und zweite Mannschaft. In der vergangenen Saison kam das Urgestein unter Carlo Ancelotti (62) auf 42 Spiele. Nach der Verpflichtung von Antonio Rüdiger droht dem Eigengewächs in Zukunft allerdings häufiger ein Bankplatz.

Paris Saint-Germain will seine Abwehr verstärken und hat in diesem Zusammenhang übereinstimmenden Medienberichten zufolge Milan Skriniar als Neuzugang im Blick. 50 Millionen Euro soll der französische Meister bereits als Ablöse geboten haben.

Nacho Fernandez: Vertrag bis 2023

Nachos Vertrag an der Concha Espina ist noch bis 2023 gültig, bisher dachte der 32-Jährige nie ernsthaft über einen Abschied aus seiner Geburtsstadt nach. An mangelnden Angeboten lag seine Treue zu Real nicht. Immer wieder fragten Vereine an, vor allem aus Italien. Erfolglos.