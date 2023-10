Marcus Thuram erläutert Wechsel zu Inter Mailand: "Nicht viele hatten diese Vision"

Nach vier Jahren kehrte Marcus Thuram (26) Bourssia Mönchengladbach den Rücken und wechselte zu Inter Mailand. Der französische Nationalspieler schlug für die Nerazzurri zahlreiche Angebote von anderen internationalen Topklubs aus. In einem Interview mit der französischen Sportzeitung L´Equipe sprach der 26-Jährige über die Beweggründe für seinen Wechsel in die Modemetropole.

Hochemotional kündigte Marcus Thuram am 1. Juli seinen ablösefreien Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Inter Mailand in einem Video auf seinen sozialen Kanälen an: "Ich wusste, dass wir uns eines Tages wiedersehen würden", schrieb er unter den Clip.

Wechsel klappt im zweiten Anlauf

Der Franzose stand bereits im Sommer 2021 unmittelbar vor einem Wechsel zu den Nerazzurri, verletzte sich jedoch in einem Bundesliga-Spiel mit Gladbach, wodurch der Transfer platzte. Mit zwei Jahren Verspätung kann Thuram jetzt doch das Trikot von Inter Mailand überstreifen und ist für den Traditionsklub bereits unverzichtbar geworden.

Lobeshymne für Sturmpartner Lautaro

Im 3-5-2 System von Trainer Simone Inzaghi (47) bildet der 26-Jährige mit Kapitän Lautaro Martinez (26) eine Doppelspitze und hat in 10 Pflichtspielen bereits drei Tore und sieben Vorlagen auf dem Konto. Beim Gespräch über seinen Sturmpartner kam Thuram nicht aus dem Schwärmen heraus: "Was mir gefällt, ist seine Qualität im Abschluss und die Ruhe, die er ausstrahlt. Ich bin glücklich, mit ihm zu spielen."