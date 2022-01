Inter Mailand : Überraschung: Alexis Sanchez hat doch noch eine Zukunft bei Inter Mailand

Keine Frage: Neun Torbeteiligungen in 20 Pflichtspielen sind nicht unbedingt die Quote, die sich Inter Mailand von Alexis Sanchez erhofft hat. Trainer Simone Inzaghi lässt allerdings durchblicken, dass er durchaus längerfristig mit dem Chilenen plant.

"Ich denke, dass Sanchez ein großartiger Spieler ist, der in vier der letzten sechs Spiele in der Startelf stand und in den anderen beiden von der Bank kam", sagte Inzaghi während einer Presserunde. "Er bekommt also Spielzeit und verdient sich diese mit seinen Leistungen."