Inter Mailand : Vertrag bis 2023: Simone Inzaghi soll Antonio Conte beerben

Inter Mailand hat offenbar einen Nachfolger für Antonio Conte gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge heuert Simone Inzaghi als neuer Trainer bei den Nerazzurri an.

Wie unter anderem die italienischen Transferexperten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichten, verlässt der 45-Jährige seinen langjährigen Verein Lazio Rom in Richtung Lombardei.

Inzaghi hatte als Aktiver elf Jahre für die Biancocelesti gespielt. 2010 beendete er seine Laufbahn bei Lazio. Der Ex-Nationalspieler heuerte in der Folge als Jugendtrainer in Rom an, übernahm 2016 die Profis.

In der Saison 2018/2019 holte er mit dem Hauptstadtklub die Coppa Italia (Finalsieg gegen Bergamo), 2020 die Supercoppa (gegen Juventus Turin). Zudem qualifizierte sich Lazio unter Inzaghi für die Champions League.