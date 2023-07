Wegen Romelu Lukaku: Lautaro Martinez maßlos enttäuscht

In drei der letzten vier Spielzeiten bildeten Lautaro Martínez und Romelu Lukaku ein kongeniales Sturmduo, das von der italienischen Presse mit dem Namen "LaLu" getauft wurde. Besonders in der Scudetto-Saison 2020/21 schossen die beiden in sämtlichen Stadien der Serie A die Lichter aus und kamen zusammen auf 41 Tore und 20 Vorlagen.

Der Belgier hatte die Inter-Anhänger bereits verärgert, als er nach der Meisterschaftssaison für 115 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea weitergezogen war. Nachdem er aber bereits nach nur einer Saison bei den Blues seine Zelte wieder im San Siro aufgeschlagen hatte, schien sich der 30-Jährige langsam zurück in die Herzen der Mailänder zu spielen. Statt einem festen Transfer zu Inter könnte nun aber der Wechsel zum Erzrivalen folgen. So oder so kann sich der Sturmtank sein Denkmal in Mailand inzwischen wohl abschminken.

Nachdem die Berichte über potenzielle Gespräche zwischen Juve und Lukaku durchgesickert waren, versuchten seine Inter-Teamkollegen ihn zu kontaktieren, wie Lautaro Martinez offenbart: "Ich versuchte, ihn zu erreichen, aber er antwortete nicht." Der Argentinier fügte hinzu, dass er von Lukakus Verhalten "nach so vielen gemeinsamen Jahren" enttäuscht sei. Der zukünftige Inter-Kapitän berichtete auch, dass zahlreiche andere Teamkollegen sein Schicksal teilten und den Belgier nicht an den Hörer bekamen.

Neben Lukaku verlässt mit Edin Dzeko (37) ein weiterer Stürmer die Nerazzurri. Einen Ersatz gibt es indes schon: Marcus Thuram (25) erfüllt sich einen Lebenstraum und findet nach seinem auf der Zielgeraden geplatzten Wechsel vor zwei Jahren jetzt doch noch den Weg zu Inter. Er kommt ablösefrei vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.