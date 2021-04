Inter Mailand : Inter Mailand: Beppe Marotta bekommt den Zorn der Fans zu spüren

Inter Mailand reiht sich in die Reihe der Klubs ein, die ihre Teilnahme an der Super League zurückziehen. Das gaben die Nerazzurri am Mittwoch offiziell bekannt.

"Wir sind immer bestrebt, den Fans das beste Fußballerlebnis zu bieten; Innovation und Inklusion sind seit unserer Gründung Teil unserer DNA", heißt es in dem zugehörigen Statement. "Unser Engagement mit allen Stakeholdern, um die Fußballbranche zu verbessern, wird sich nie ändern."

Und weiter: "Inter ist der Meinung, dass der Fußball, wie jeder andere Wirtschaftszweig auch, ein Interesse daran haben muss, seine Wettbewerbe ständig zu verbessern, um Fans aller Altersgruppen auf der ganzen Welt weiterhin zu begeistern, und zwar im Rahmen der finanziellen Nachhaltigkeit."

In der Nacht zum Montag veröffentlichten zwölf europäische Topplubs eine Erklärung mit der Absicht, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Super League gründen zu wollen. Inzwischen sind die Pläne allerdings aufgrund zahlreicher Rücktritte verworfen worden.