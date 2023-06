Zukunft von Romelu Lukaku: Berater klärt über Gerüchte auf

Für welchen Klub Romelu Lukaku in der kommenden Saison die Schuhe schnüren wird, ist vollkommen offen. Einer seiner Berater nimmt nun Stellung zu den in Umlauf gebrachten Mutmaßungen.

Nachdem die Länderspielperiode mit der belgischen Auswahl für Romelu Lukaku abgeschlossen ist, setzt er sich nun zusammen mit seinem Team an die Zukunftsplanung. Und da ist noch einiges ungeklärt.

Die vergangenen Tage hatte es Gerüchte über ein Interesse des AC Mailand gegeben. Falschmeldungen, stellt Lukakus Anwalt Sebastien Ledure gegenüber dem Journalisten Fabrizio Romano klar. Es laufen keine Verhandlungen mit den Rossoneri.

Lukaku ließ sich in der zurückliegenden Saison vom FC Chelsea an Inter Mailand verleihen. Dort will der 30-Jährige angeblich wieder fest zurückkehren. "Die Position von Chelsea ist, dass interessierte Vereine ein konkretes Angebot vorlegen müssen", meint Ledure, der anfügt, dass Inter nun am Zug sei.