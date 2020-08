Major League Soccer : Inter Miami holt Weltmeister an Bord – David Beckham ist begeistert

Erst am Mittwoch hatte Blaise Matuidi (33) seine Zusammenarbeit mit Juventus Turin offiziell beendet – und schon am Donnerstag hatte er sich Inter Miami angeschlossen. Über 30.000 Likes generierte die dazugehörige Mitteilung auf Twitter.

"Ich könnte nicht glücklicher sein, meinen Freund Blaise bei Inter Miami willkommen zu heißen. Er ist ein sensationeller und begabter Spieler und ein großartiger Mensch", sagt David Beckham, einer der Klubeigner in Miami, zu dem Deal.

Und weiter: "Einen Weltmeister von seiner Qualität in unserer neuen Mannschaft zu haben, ist so ein stolzer Moment - für uns als Eigentümer und für unsere Fans. Für mich persönlich ist es etwas ganz besonderes, einen ehemaligen Mannschaftskameraden in unserem Klub zu haben und ich kann es kaum erwarten, ihn und seine wunderbare Familie in Südflorida zu begrüßen."