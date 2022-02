International : Aaron Ramsey hegt keinen Groll gegen Juventus Turin

Aaron Ramsey (31) hat sich am Deadline Day der Transferperiode von Juventus Turin verabschiedet. Trotz seiner eher unglücklichen Zeit in Turin blickt der Waliser ohne Groll zurück.

Ramsey war im Sommer 2019 ablösefrei vom FC Arsenal in den Piemont gewechselt. Die hohen Erwartungen konnte Ramsey, der bei den Bianconeri zu den Topverdienern zählte, nicht erfüllen.

Der 31-Jährige geht nun vorerst bis zum Saisonende für die Glasgow Rangers auf Torejagd. Die Schotten und Juve einigten sich in der Winter-Transferperiode auf eine halbjährige Ausleihe.

"Ich freue mich auf diese Herausforderung", blickt Ramsey nach vorne. "Ich hoffe, so schnell wie möglich wieder in Form zu kommen und wieder zeigen zu können, was ich kann." Er sei froh, dass der Wechsel zustande gekommen sei.