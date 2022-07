10 Kandidaten Afrikas Fußballer des Jahres: Sadio Mane und Mohamed Salah führen Shortlist an

Der afrikanische Fußballverband sucht nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder den besten Spieler des Kontinents. Sadio Mane (30, FC Bayern) und Mohamed Salah (30, FC Liverpool) führen die Shortlist an.

Am Montag gab der CAF die zehn Namen umfassende Kandidatenliste bekannt. Die Vorauswahl wurde getroffen von ehemaligen Spielern, Experten und Journalisten. Bewertet wurden Leistungen im Zeitraum von September 2021 bis Juni 2022.

Sein größter Rivale dürfte Mohamed Salah sein. Der ägyptische Nationalspieler wurde in der Premier League bereits zum dritten Mal Torschützenkönig. Ebenso wie Mane, der sich nach sechs Jahren vom FC Liverpool in Richtung Bayern verabschiedet, gewann er mit Reds den englischen Ligapokal und den FA-Cup.

Haller mit Außenseiterchancen?

Außenseiterchancen werden Sebastien Haller zugerechnet. Der Neuzugang von Borussia Dortmund sorgte mit Ajax Amsterdam in der Champions League für Furore, erzielte elf Treffer in acht Partien. Ajax schoss er mit 21 Toren zudem zur Meisterschaft in den Niederlanden.

Afrikas Fußballer des Jahres 2022: Die zehn Kandidaten