Antoine Griezmann: Große Enttäuschung! Geht er einen drastischen Schritt?

Antoine Griezmann ist seit Jahren ein fester Bestandteil der französischen Nationalmannschaft. Die Wege zwischen Superstar und Equipe Tricolore könnten sich aber Medienberichten zufolge in Kürze trennen.

Jetzt ist Griezmann laut Le Figaro bitter enttäuscht. Der Atleti-Star soll auf das Kapitänsamt spekuliert haben. Didier Deschamps machte allerdings Kylian Mbappe (24) zum neuen Leitwolf seiner Mannschaft – ausgerechnet am 32. Geburtstag Griezmanns am gestrigen Dienstag.

Antoine Griezmann führte die Equipe Tricolore 2018 mit überragenden Leistungen zum Titel bei der Weltmeisterschaft in Russland. Insgesamt lief der Stürmer von Atletico Madrid 117 Mal für sein Heimatland auf, erzielte 42 Tore und lieferte 36 Vorlagen.

Ursprünglich wollte der Europa League-Sieger von 2018 bis zur Europameisterschaft 2024 im Nationaltrikot weitermachen – am liebsten als Mannschaftskapitän und Nachfolger von Hugo Lloris. Nun liebäugelt Griezmann angeblich mit seinem Rücktritt.

In den anstehenden Länderspielen im Rahmen der EM-Qualifikation gegen die Niederlande (24. März, 20:45 Uhr) sowie in Irland (27. März, 20:45 Uhr) wird Griezmann noch dabei sein. Danach könnte er einen drastischen Schritt nach der großen Enttäuschung an seinem Geburtstag gehen und der Tricolore für immer den Rücken kehren.

Verwendete Quellen: Le Figaro