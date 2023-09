Arturo Vidal schimpft: Gegen Real Madrid wurde ich oft beraubt

Der ehemalige Leverkusen- und Bayern-Spieler Arturo Vidal erinnerte sich auf seinem Twitch-Kanal an zahlreiche Spiele gegen Real Madrid, bei denen er sich von den Schiedsrichtern ungerecht behandelt fühlte.

"Manchmal bin ich mir nicht sicher, in welchem Spiel eine bestimmte Kontroverse gegen Real Madrid stattfand", sagte er laut Mundo Deportivo. Gegen Real habe er in seiner Karriere so viele Skandale erlebt, dass er manchmal Details vergessen habe, so der Mittelfeldspieler. Eines stehe aber fest: "Nie wurde ich so oft beraubt wie gegen Madrid."

In 16 Spielen gegen Real Madrid wurde Vidal insgesamt zweimal mit einer roten Karte vom Platz geschickt. Eine davon kassierte der Chilene im umstrittenen Champions League-Viertelfinal-Rückspiel der Saison 2016/17 mit Bayern München.