Aus und vorbei! Ex-Barça-Juwel Bojan Krkic muss gehen

Bojan Krkic und Vissel Kobe gehen in Kürze getrennte Wege. Der japanische Erstligist verkündete am Mittwoch das Aus des spanischen Angreifers.

Bojan Krkic stammt aus der Jugendabteilung des FC Barcelona, wurde in jungen Jahren mit Lionel Messi verglichen. Für die Katalanen erzielte er 41 Tore und lieferte 19 Vorlagen in 163 Spielen, seinen Durchbruch zum großen Star schaffte er aber nie.

Weiterlesen nach dem Video

2011 verabschiedete sich der Angreifer zum AS Rom. Es folgten Stationen beim AC Mailand, Ajax Amsterdam, Stoke City, Mainz 05, Deportivo Alaves und in der Major League Soccer bei CF Montreal.

Im August 2021 schloss sich der 32-Jährige Vissel Kobe an, konnte die Erwartungen mit lediglich einem Treffer in 26 Spielen aber nicht erfüllen. Am 31. Januar 2023 läuft sein Vertrag in Japan aus. Wie es für ihn weitergeht, ist derzeit unklar.

Verwendete Quellen: vissel-kobe.co.jp