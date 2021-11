Olympiakos Piräus : Liverpool und Co. locken: Aguibou Camara wird von halb Europa gejagt

Bei der Europa League-Partie am letzten Donnerstag zwischen Olympiakos Piräus und Fenerbahce Istanbul (1:0) herrschte sicherlich großes Gedränge auf der Tribüne. Dies lag vor allem an den zahlreichen Scouts, die Aguibou Camara (20) in Augenschein nehmen wollten.