Mario Balotelli tritt gegen Ex-Coach aus Liverpool-Zeiten nach

Mario Balotelli (33) hat eine durchwachsene Karriere hingelegt. Nachdem er zu Beginn seiner Laufbahn als nächster italienischer Superstar betitelt worden war, flachte seine Karriere in der Folge ab. Einen seiner Tiefpunkte erlebte in seiner Zeit beim FC Liverpool. Gegen einen seiner Ex-Trainer hat er nun mächtig ausgeteilt.

20 Millionen Euro zahlte der FC Liverpool 2014 für die Dienste von Mario Balotteli, der in jungen Jahren seiner Karriere als das nächste große italienische Talent galt. Nach einer Saison bei den Reds, in der ihm in 16 Premier-League-Partien lediglich ein Treffer gelang, machte er wieder einen Abflug zurück zum AC Mailand.

Nun hat der Italiener gegen seinen damaligen Liverpool-Coach Brendan Rodgers (50) ausgeteilt. "Brendan Rodgers ist der schlechteste Trainer, den ich je hatte. Was die Trainingseinheiten angeht, war er die Nummer eins, was den Ballbesitz und die kleinen Spiele anging. Aber als Mensch war er eine Katastrophe", erzählte er im Interview mit TVPlay.

Auch Rodgers hegt zwiegespaltenes Verhältnis zu Balotelli

Auch von Seiten des Nordiren herrschte wohl keine Zuneigung gegenüber dem Stürmer. Vor einigen Jahren bestätigte Rodgers, dass Balotelli tatsächlich nie zu seinen Lieblingsspielern gehörte. Im Interview mit talkSPORT sagte er damals: "Um ehrlich zu sein, fand ich es sehr schwierig, mit Mario zu arbeiten."

Mario Balotelli im Trikot von Brescia - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

"Auf dem Feld hat er sein Bestes gegeben. Aber es hat sicher nicht so geklappt, wie es sich jeder gewünscht hätte. Wenn er jemals diese Intensität mit seinem Talent verbinden könnte, dann wäre er einer der besten Spieler der Welt", urteilte der 50-Jährige.

Balotelli wieder in der Türkei unter Vertrag

Anders als für Balotelli lief es für Rodgers, der nach drei Jahren bei Liverpool entlassen und durch Jürgen Klopp (56) ersetzt worden war, nach seiner Liverpool-Zeit weiterhin gut. Von 2016 bis 2019 stand er bei Celtic Glasgow an der Seitenlinie, danach folgten drei Jahre bei Leicester City. 2023 kehrte er schließlich zu Celtic zurück.

Balotelli hingegen dümpelte im Anschluss in der Weltgeschichte herum und steht seit diesem Sommer wieder in Türkei bei Adana Demirspor unter Vertrag.

Verwendete Quellen

Sportbild.de