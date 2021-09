FC Brügge : Brügge-Shootingstar Noa Lang im Visier von Arsenal und Milan

Wie die englische Zeitung Mirror berichtet, zeigt der FC Arsenal Interesse an Noa Lang, der in der vergangenen Saison 22 Tore für den belgischen Vorzeigeverein erzielt hat.

Auch in der neuen Spielzeit macht Noa Lang wieder auf sich aufmerksam. In wettbewerbsübergreifend elf Partien stehen für ihn bereits acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Vorlagen) in der Statistik.