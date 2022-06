Red Bull Salzburg BVB-Flirt Noah Okafor ist bereit für Wechsel, macht sich aber "keinen Stress"

Noah Okafor (22) hat sich mit starken Leistungen im Dress von Red Bull Salzburg auf den Einkaufszettel vieler Top-Klubs gespielt. Unter anderem Borussia Dortmund soll Interesse an dem jungen Schweizer zeigen. Okafor lässt sich von den Spekulationen nicht aus der Ruhe bringen.

Red Bull Salzburg hat allerdings nicht vor, seinen Torjäger, der in der abgelaufenen Spielzeit auf wettbewerbsübergreifend 14 Tore und zehn Vorlagen in 32 Partien kam, abzugeben. "Noah bleibt in Salzburg", erklärte Salzburg- Sportchef Christoph Freund ende Mai.