Cristiano Ronaldo mit verrückter Vertrags-Klausel?

Cristiano Ronaldo könnte leihweise in der Champions League spielen - Foto: / Getty Images

Cristiano Ronaldo ist gerade erst als Neuzugang von Al-Nassr vorgestellt worden, schon gibt es Gerüchte über eine Rückkehr nach Europa. In der kommenden Saison könnte er für Newcastle United in der Champions League spielen. Warum das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist.