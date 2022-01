Il Fenomeno und Ronaldinho : Cristiano Ronaldo: Zwei Brasilianer waren seine großen Vorbilder

Für die neuere Generation ist es unvorstellbar, dass selbst Superstar Cristiano Ronaldo einmal klein angefangen hat. Der Portugiese war in seiner Jugend einfach nur ein Fußballfan und genoss die Spiele wie jeder andere auch. Zwei ehemalige Profis hatten es ihm damals übrigens besonders angetan.

Diese Aussage können die beiden Altmeister nicht bestreiten. Cristiano Ronaldo gewann fünfmal den Ballon d'Or, während Ronaldinho und Ronaldo gemeinsam nur auf drei goldene Bälle kommen. Sollte sich Cristiano Ronaldo in den Playoffs mit Portugal noch für die WM in Katar qualifizieren, hätte er eine weitere Chance in Sachen WM-Titel mit Ronaldinho und Ronaldo gleichuziehen.