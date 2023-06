Cristiano Ronaldo dementiert Abschiedsgerüchte - und lobt sich selbst

Cristiano Ronaldo will in Riad bleiben. "Ich bin glücklich hier. Ich will und werde weitermachen", erklärte der fünffache Weltfußballer laut der portugiesischen Sporttageszeitung Record in einem Interview.

CR7 steht seit Januar 2023 in Saudi-Arabien unter Vertrag. Inklusive Werbedeals soll er 200 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Das Arbeitspapier ist bis 2025 datiert. Laut Mundo Deportivo will der Portugiese den Kontrakt auflösen, der 38-Jährige sei nicht mehr glücklich in der Wüste.

Cristiano Ronaldo verpasste mit Al-Nassr einen Titel. Die Meisterschaft geht an Al-Ittihad, im nationalen Pokal war gegen den Al-Wehda FC im Halbfinale Endstation. Im Supercup unterlagen Cristiano Ronaldo und Co. Al-Ittihad.