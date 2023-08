Cristiano Ronaldo: Georgina Rodriguez mit Tabubruch

In seiner neuen Wahlheimat Riad verbrachte Cristiano Ronaldo (38) kürzlich einen vergnüglichen Kinoabend mit seiner Familie. Partnerin Georgina Rodriguez (29) zog dabei sicherlich viele Blicke auf sich. Das Model trug nämlich keinen BH, was ihren Lebensgefährten in Erklärungsnöte bringen könnte.