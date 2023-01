Cristiano Ronaldo nach erneuter Minusleistung mit Messi-Gesängen verhöhnt

Seinen Start in Saudi-Arabien hat sich Cristiano Ronaldo definitiv anders vorgestellt. Nach der Niederlage am Donnerstag im Super Cup verspotteten die gegnerischen Fans den Superstar mit Gesängen, die seinem Rivalen Lionel Messi gewidmet waren.

Bei Al-Nassr ist jeder davon ausgegangen, mit Cristiano Ronaldo nun unbesiegbar zu sein. Der Superstar ist nun aber schon im zweiten Spiel nach seinem Wechsel untergetaucht – und Al-Nassr am Donnerstag mit 1:3 im Halbfinale des Saudi Super Cup gegen Al-Ittihad ausgeschieden.

Im Anschluss an die Partie wurde Ronaldo von den gegnerischen Fans mit den typischen "Messi, Messi, Messi"-Rufen verspottet. Doch nicht erst nach dem Schlusspfiff, sondern fast durchgängig während der Partie waren die Schlachtrufe zugunsten seines ärgsten Konkurrenten Lionel Messi zu vernehmen.

Die GOAT-Debatte ist für viele nach Ronaldos Wechsel in die unbedeutende Liga in Saudi-Arabien und Messis WM-Titel ohnehin entschieden. Laut statistischen Erhebungen hatte Ronaldo in seinen ersten beiden Pflichtspielen für Al-Nassr gerade mal einen Torabschluss.