"Cristiano Ronaldo ruiniert gerade seinen Legendenstatus"

Cristiano Ronaldo verabschiedete sich im Unfrieden von Manchester United, nachdem er gegen den englischen Rekordmeister und Trainer Erik ten Hag in einem Interview heftig ausgeteilt hatte.

Im Januar heuerte der fünffache Weltfußballer in Saudi-Arabien an, unterschrieb bei Al Nassr einen mit 200 Millionen Euro Jahresgehalt dotierten Vertrag bis 2025. Ronaldo stieg auf Anhieb zum Mannschaftskapitän auf und traf regelmäßig.

In der Liga war der 38-Jährige zuletzt allerdings zwei Spiele ohne Treffer. Bei den Pleiten im saudischen Supercup gegen Al-Ittihad blieb CR7 ebenso wie im Kings Cup ohne Tor. Im Halbfinale des Pokals musste sich Al Nassr dem Al-Wehda FC geschlagen geben. Immerhin: Am Freitag endete Cristianos Durststrecke in der Liga gegen Al Raed, er netzte beim 4:0-Erfolg einmal ein.