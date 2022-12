Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos: Multi-Millionen-Wiedervereinigung in der Wüste?

Cristiano Ronaldo steht nach Informationen der Marca kurz vor der Unterschrift beim Al Nassr FC. Am 1. Januar soll der fünffache Weltfußballer der Sporttageszeitung zufolge offiziell als neuer Angestellter vorgestellt werden.

CR7 lässt sich seine Unterschrift fürstlich vergüten, 200 Millionen Euro Jahresgage inklusive Sponsorengeldern sollen in seine Tasche fließen. Weitere Millionen haben die Saudis offenbar für Cristiano Ronaldos langjährigen Weggefährten Sergio Ramos bereitgestellt.

Laut Marca zeigt Al Nassr Interesse an dem Welt- und Europameister von Paris Saint-Germain, dessen Arbeitspapier Ende Juni kommenden Jahres ausläuft. Ramos strebt dem Vernehmen nach eine Vertragsverlängerung in Paris an.

Ramos will Erfolge mit PSG feiern

Ramos will mit PSG die Champions League gewinnen und hat nach dem Trainerwechsel bei der spanischen Nationalmannschaft Hoffnung auf ein Comeback in der Furia Roja. Nach einem Wechsel in die Wüste dürften seine Chancen in der Nationalelf allerdings gegen Null tendieren.