Cristiano Ronaldo von Mannschaftskollege demontiert

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Wer ist der GOAT (Greatest of All Times)? Diese Frage wurde schon zigfach gestellt. Ein Mannschaftskollege des Portugiesen spricht nun Klartext.

"Ich habe schon immer gedacht, dass Messi besser ist als Ronaldo. Aber nachdem ich mit Ronaldo trainiert habe, habe ich realisiert, dass ich richtig liege", sagte Vincent Aboubakar gegenüber NTV Spor.

Worte, die der enorm ehrgeizige und von sich selbst überzeugte Ronaldo aller Voraussicht nach nur sehr ungern gehört haben wird. CR7 betonte in der Vergangenheit öffentlich bei mehreren Gelegenheiten, dass er sich für den besten Fußballer der Geschichte hält.

Aboubakar steht seit Sommer 2021 bei Al-Nassr unter Vertrag, Cristiano Ronaldo wechselte in der vergangenen Woche ablösefrei in die saudiarabische Hauptstadt Riad. Dass Cristiano Ronaldo und Aboubakar nach dessen Aussagen in Zukunft gut miteinander auskommen, darf stark bezweifelt werden.