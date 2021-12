Corinthians Sao Paulo : Dank Sponsor: Ex-Barça-Kicker Paulinho zurück in Brasilien

Paulinho heuert im Karriere-Herbst wieder in seiner brasilianischen Heimat an. Der 33-Jährige unterschreibt bei Corinthians einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2023. Die Verpflichtung kann sich der Klub aus Sao Paulo nur dank eines neuen Sponsors leisten.

Paulinho war 2013 für knapp 20 Millionen Euro zu Tottenham gewechselt, komplett durchsetzen konnte sich in der Premier League allerdings nicht. 2015 folgte der Wechsel nach China zu Guangzhou Evergrande.

Wie der Traditionsverein am Mittwoch bekanntgab, kehrt Paulinho achteinhalb Jahre nach seinem Abschied zurück. Zwischen 2010 und 2013 hatte er 167 Spiele (34 Tore) für Corinthians absolviert. Jetzt ist er zurück.

Finalissima: UEFA und CONMEBOL kündigen Duell der Kontinentalmeister an

Zwei später legte der FC Barcelona 40 Millionen Euro Ablöse für den dynamischen Mittelfeldspieler auf den Tisch, um ihn 2019 für insgesamt 47 Millionen wieder an Guangzhou abzugeben. Sein bestens dotiertes Arbeitspapier in China war im vergangenen Sommer ausgelaufen, zuletzt war er für zwei Monate in Saudi-Arabien bei Al-Ahli Dschidda angestellt.