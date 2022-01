Ousmane Coulibaly : "Danke an James" : Gegenspieler meldet sich nach Herzinfarkt zu Wort

Foto: Jefferson Bernardes / Shutterstock.com



Kevin Richau In Katar kam es am zurückliegenden Wochenende zu einem ergreifenden Vorfall. Im Ligaspiel zwischen Al-Wakrah und Al-Rayyan erlitt Ousmane Coulibaly einen Herzinfarkt. Der frühere Bayernspieler James Rodriguez reagierte unverzüglich und verhinderte damit Schlimmeres, was ihm der Betroffene nie vergessen wird.

James Rodriguez, der nach Stationen bei Real Madrid, dem FC Bayern und dem FC Everton seit dem Sommer sein Geld in Katar verdient, nahm sich seines Gegenspielers an und brachte den Kopf Coulibalys in eine stabile Position, um ihm so das Atmen zu erleichtern. Kurz darauf übernahm der Notarzt und leitete die weiteren Maßnahmen ein. Im Krankenhaus konnte der Zustand des Innenverteidigers dann verbessert werden, sodass seine Genesung nun voranschreitet.

"Eine lange Nachricht, um euch von mir zu berichten, und um allen zu danken, die dafür gesorgt haben, dass ich heute noch hier bin", schrieb Coulibaly auf Instagram und postete dabei ein Bild von sich aus dem Krankenhaus. "Dank Gott und der Arbeit dieser Helden wurde ich gerettet."

Seinen Ersthelfer vergaß der 32-Jährige in seinem langen Statement ebenfalls nicht. "Danke an James Rodriguez, der als erste Geste meinen Kopf gehalten hat, sowie an Saoud Al Khater, der das medizinische Team sehr schnell auf das Feld gewunken hat." Abschließend gab Coulibaly seinen Followern noch einen Rat mit auf den Weg. "Passt auf euch auf und genießt eure Familien. Ich liebe euch!"