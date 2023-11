Ballon d’Or: Di Maria faltet Matthäus nach Kritik an Messi-Wahl zusammen: "Heul woanders"

Am Montag heimste Lionel Messi (36) in Paris seinen achten Ballon d’Or ein. Mit der Wahl war allerdings nicht jeder einverstanden, unter anderem auch Lothar Matthäus (62). Messi-Kumpel Angel di Maria (35) sprang daraufhin seinem Nationalmannschaftskollegen zur Seite.

Eigentlich hatte Erling Haaland (23) alle Trümpfe in der Hand, um sich das erste Mal zum Ballon d’Or-Gewinner zu küren: Triple-Sieg mit Manchester City und 52 Tore in 53 Pflichtspielen. Wäre da nicht der Weltmeistertitel vom ewigen Lionel Messi.

Der Argentinier spielte in Katar alles an die Wand und vollendete mit dem langersehnten WM-Titel sein fußballerisches Lebenswerk. Für viele war das offensichtlich Grund genug, den 36-Jährigen zum achten Mal in seiner Karriere als Weltfußballer auszuzeichnen.

Nicht so allerdings für Lothar Matthäus: "Im gesamten letzten Jahr hat Haaland besser abgeschnitten als Messi. Dass Messi gewonnen hat, ist unverdient. Aber es beweist, dass eine Weltmeisterschaft mehr zählt als alles andere", sagte der Weltmeister von 1990 bei Sky Sport.

Angel di Maria kontert Matthäus

Eine Reaktion ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Angel di Maria, enger Freund von Messi und Teil des WM-Kaders im letzten Jahr, antwortete dem Deutschen in den sozialen Medien und schrieb: "Heul doch woanders" und fügte einen Emoji mit einem Lachen hinzu.

Verwendete Quellen

sport.es