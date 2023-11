Bittere Nachricht für Yeremy Pino: der Offensivakteur hat sich am Donnerstag einen Riss im vorderen Kreuzband des linken Knies zugezogen. Das gab der spanische Erstligist auf seiner Webseite bekannt.

Neu-Villarreal-Trainer Marcelino, der auf den glücklosen Pacheta folgt und am Dienstag einen Vertrag bis 2026 beim gelben U-Boot unterzeichnete, muss aller Voraussicht nach bis zum Saisonende auf einen der kreativsten Spieler seiner Mannschaft verzichten.

Yeremy Pino war in der Saison 2021/2022 einer der großen Shootingstars der Primera Division. Der Lohn für überragende Leistungen: Luis Enrique holte ihn Ende 2021 in die spanische Nutzermannschaft. Seitdem absolvierte Yeremy Pino zwölf Partien für die Furia Roja, zuletzt stand er am 12. September unter Enriques Nachfolger Luis de la Fuente (62) beim 6:0-Schützenfest gegen Zypern auf dem Rasen.