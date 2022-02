Old Boys & Old Girls Club : Ex-Atleti-Star Diego Forlan beendet Fußballer-Rente

In über 20 Jahren als Fußballprofi hat Diego Forlan zahlreiche Titel errungen. 2019 hing er seine Schuhe an den Nagel. Eigentlich war dies eine endgültige Entscheidung. So ganz kommt er vom runden Leder aber nicht los.

In Montevideo wird Forlan künftig für den Old Boys & Old Girls Club in der Universitätsliga kicken. Wie es der Name schon erahnen lässt, sind die Beteiligten hier alle schon über 40 Jahre alt, sodass der Uruguayer mit seinen 42 Jahren perfekt in die Altersgruppe passt.

Auf Social Media erklärte Forlan, welche Ziele er mit seinem Rücktritt vom Rücktritt verbindet. "Die Idee ist, Spaß zu haben und ihn mit Freunden zu teilen." Keine leichte Aufgabe nach seiner völligen Abstinenz. "Ich habe seit meinem Abschiedsspiel keinen Fußball mehr gespielt."