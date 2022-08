Como 1907 Ex-Barça-Star Cesc Fabregas fliegt in Italien zum Medizincheck ein

Fabregas wurde in den vergangenen Wochen bereits mit einem Engagement in Bella Italia in Verbindung gebracht, jetzt könnte der Wechsel perfekt gemacht werden. Laut Transferinsider Fabrizio Romano steht für Fabregas am Montag der Medizincheck an.

Nach der obligatorischen medizinischen Untersuchung wird Fabregas einen bis 2024 gültigen Vertrag beim italienischen Zweitligisten Como unterzeichnen. Fabregas kommt ablösefrei, sein Vertrag beim AS Monaco lief am 30. Juni 2022 aus.