Ex-Barça-Stürmer will Russland verlassen – schlägt PSG zu?

Malcom verließ einst die Ligue 1 für den FC Barcelona. Aktuell spielt er für Zenit St. Petersburg. Der brasilianische Angreifer plant seine Rückkehr nach Europa, will offenbar wieder in Frankreich auf Torejagd gehen.

Nach Informationen von Foot Mercato strebt der Südamerikaner danach, wieder in einer Top-Liga zu spielen. Dem französischen Onlineportal zufolge wurde Malcom Paris Saint-Germain angeboten. Ob PSG zuschlägt? Ungewiss.

Malcom schaffte zwischen 2016 und 2018 seinen Durchbruch in der Ligue 1. Für Girondins Bordeaux lieferte der Rechtsaußen hervorragende Leistungen, spielte sich so auf die Einkaufszettel zahlreicher Top-Klubs. Der AS Rom hatte bereits seine Zusage, doch Malcom ließ den Deal in letzter Sekunde platzen und wechselte 2018 zum FC Barcelona.

Malcom schaffte den Durchbruch im Camp Nou nicht

41 Millionen Euro Ablöse ließen sich die Katalanen Malcoms Dienste kosten. Nach nur vier Toren und zwei Vorlagen in 24 Spielen verkaufte Barça den Rechtsaußen für 40 Millionen Euro an Zenit St. Petersburg.