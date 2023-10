Ex-Bayern-Boss Kahn spricht über Saudi-Transfers: "Eine gute Sache, solange..."

Mit Ende der vergangenen Bundesliga-Saison wurde Oliver Kahn als CEO des FC Bayern entlassen. Vor kurzem machte der ehemalige Münchener-Funktionär mit einer Reise nach Saudi-Arabien auf sich aufmerksam. "Um eine Präsentation über Fußballklubs in Europa zu halten", reiste er in den Wüstenstaat, wie er nun im Interview mit der tz erzählte.

Suadi-Arabien steht seit langem in der Kritik, so auch die Reise von Kahn, bei der er sich unteranderem mit Cristiano Ronaldo und Neymar hat ablichten lassen. Doch der Ex-Profi stellte klar: "Die Welt ist etwas komplizierter als manche sie darstellen. Sie ist nicht nur schwarz und weiß." So sieht er auch die zahlreichen Transfers, die im vergangenen Sommer von den Saudi-Klubs getätigt wurden, nicht ganz so kritisch.

Kahn über Saudi-Transfers: "Viele spüren eine Aufbruchsstimmung im Land."

"Natürlich spielen wirtschaftliche Interessen immer eine Rolle. Aber viele Menschen spüren, basierend auf der "Vision 2030", eine Aufbruchstimmung im ganzen Land. Das ausgegebene Ziel, in Zukunft zu den besten Ligen auf der Welt gehören zu wollen, hat sicher zusätzlich für viele Spieler seinen Reiz", erklärte der ehemalige Weltklasse-Keeper.